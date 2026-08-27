Спорт

Ето играчите на ЦСКА, които ще търсят чудото срещу ОФИ

Мачът е от 21,00 часа тази вечер

Ето играчите на ЦСКА, които ще търсят чудото срещу ОФИ
27 авг 26 | 16:58
250
Влади Кирилов

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за решителния реванш срещу ОФИ Крит от плейофната фаза на УЕФА Лига Европа. В състава е защитникът Анжело Мартино, който пропусна последните два мача на отбора заради контузия.

"Червените" не могат да разчитат на наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими.

Мачът е тазе вечер от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски". В първия двубой миналата седмица ОФИ спечели с 3:0.

Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов, Давид Пастор, Андрей Йорданов, Тамиму Уору, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Алекс Тунчев, Факундо Родригес, Бруно Жордао, Исак Соле, Георги Чорбаджийски, Макс Ебонг, Джеймс ЕтоТо, Петко Панайотов, Каталин Иту, Лео Перейра, Васил Каймаканов, Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.

Тагове:
Автор Влади Кирилов

Още по тема ЦСКА
Още от Спорт
Коментирай