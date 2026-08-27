Денят дойде: Никола Цолов за първи път влиза във Формула 1

Денят, който Никола Цолов преследва от години, дойде. Българският пилот днес за първи път ще седне зад волана на истински болид от Формула 1 в официален тест на Рейсинг Булс на легендарната писта „Имола“. Пред него стои ясната задача да измине поне 300 километра, или приблизително 62 обиколки, с необходимото състезателно темпо. Ако го направи, Цолов ще изпълни едно от ключовите изисквания по пътя към суперлиценз и възможност да участва в петъчна свободна тренировка във Формула 1.

Мечтата вече има волан

Това няма да бъде демонстрационно каране за няколко обиколки. Цолов получава VCARB 02 - болида, с който Рейсинг Булс се състезаваше през 2025 година. Тестът е по програмата TPC - Testing of Previous Cars, която позволява на младите пилоти да трупат сериозен километраж с по-стар автомобил от Формула 1.

Главният изпълнителен директор на Рейсинг Булс Петер Байер потвърди участието на българина по време на уикенда на „Зандвоорт“. Това превръща днешния ден в нещо много повече от награда за силното представяне на Цолов - отборът вече иска да види как той се справя с машина от най-високото ниво на моторните спортове.

300 километра, които тежат страшно много

Числото за деня е 300. Според правилата на ФИА пилотът трябва да покрие поне 300 километра с представителен автомобил от Формула 1 при състезателно темпо като част от условията за получаване на необходимия лиценз. На „Имола“ това означава около 62 обиколки.

За Цолов задачата няма да бъде просто да остане достатъчно дълго на пистата. В подобен тест отборът следи постоянството, работата с гумите, поведението при различни настройки, обратната връзка към инженерите и способността на пилота да се адаптира към огромната разлика между автомобил от Формула 2 и машина от Формула 1.

Път, по който вече минаха бъдещи звезди

Подобни тестове се превърнаха в една от важните врати към Формула 1. Оливър Беарман натрупа километри с по-стари автомобили на Ферари, Оскар Пиастри премина през обширна тестова програма с Алпин, а Габриел Бортолето също получи ценен опит с техника от Формула 1 преди окончателния си пробив.

Затова и възможността за Цолов не е просто символична. Рейсинг Булс е част от системата на Ред Бул, която традиционно използва младите пилоти смело и не се страхува да ги издига бързо, когато убедят хората в отбора, че са готови.

На „Имола“ ще има още две коли

Цолов няма да бъде сам на трасето. Рейсинг Булс използва деня и за последния си снимачен тест през годината, като титулярните пилоти Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад трябва да работят с актуалния VCARB 03. За тях пробегът е ограничен, докато българинът ще кара по правилата за тестове с предишен автомобил и ще може да натрупа значително повече километри.

Това прави деня още по-ценен за Цолов - инженерите на Рейсинг Булс ще имат възможност да наблюдават работата му непосредствено до тази на пилотите, които вече са част от Формула 1.

Следващата врата са петъчните тренировки

Успешните 300 километра няма автоматично да дадат на Цолов титулярно място във Формула 1. Те обаче ще премахнат една важна пречка и ще го приближат до възможността Рейсинг Булс да го пусне в свободна тренировка по време на състезателен уикенд. Именно това е следващото голямо стъпало - да кара актуален автомобил в официална сесия от Гран при пред погледа на целия падок.

А днес всичко започва на „Имола“ - с първото излизане от бокса, първото натискане на газта и първите километри на Никола Цолов зад волана на автомобил от Формула 1.