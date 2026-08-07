Голяма промяна във Формула 1

Формула 1 ще има повече от настоящите шест спринтови състезания през 2027 година, заяви главният изпълнителен директор Стефано Доменикали, цитиран от агенция Reuters.

Календарът за 2027-а все още не е публикуван, тъй като войната в Иран внесе продължителна несигурност около състезанията в Близкия изток, но Доменикали каза, че догодина отново ще има 24 кръга след вероятните 23 през 2026-а.

„Нашият спринт формат продължава да води до по-висока посещаемост в петък и по-силна дневна посещаемост през целия състезателен уикенд. Очакваме да увеличим броя на спринтовете за следващата година и скоро да предоставим допълнителни подробности“, коментира Доменикали, след като собствениците на Формула 1 Liberty Media публикуваха резултатите на компанията за второто тримесечие на 2026 година.

„Искаме да го направим по правилния начин, защото това ще ни позволи да се уверим, че недостигът е ценност“, добави Стефано Доменикали.