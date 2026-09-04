Трафик спъна Никола Цолов, но битката на Монца остава в негови ръце

Никола Цолов ще стартира от шесто място в основното състезание за Гран при на Италия във Формула 2. Българинът не успя да направи чиста бърза обиколка с втория комплект гуми заради сериозния трафик и завърши квалификацията с време 1:31.736 минути. Основният му съперник Рафаел Камара спечели петата си квалификация за сезона. Цолов обаче продължава да води в генералното класиране с аванс от 22 точки.

При първите си опити Цолов заемаше пето място с 1:31.797 минути. В същото време Камара зададе темпото с 1:31.326 и оглави класирането в средата на сесията.

Проблемите за българина дойдоха с втория комплект гуми. Той излезе сравнително късно за решаващата си бърза обиколка и попадна в гъст трафик, което му попречи да подобри съществено времето си. С 1:31.736 Цолов загуби една позиция и остана шести.

Шестото място в квалификацията означава, че Цолов ще стартира пети в съботния спринт. Така той остава в добра позиция да атакува точки още преди основното състезание.

Камара също не успя да подобри най-доброто си време в края, но първоначалният му резултат се оказа достатъчен за полпозишъна. До него на първа редица ще застане съотборникът му в „Инвикта“ Джошуа Дюрксен.

Трети се нареди Алекс Дън, а пред Цолов завършиха още съотборникът му Ноел Леон и Мартиниус Стерншорн.

Денят беше особено тежък за Габриеле Мини, който е втори в шампионата и изостава на 20 точки от Цолов. Италианецът остана едва 11-и и ще потегли от тази позиция и в двете състезания.