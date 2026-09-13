Трафик спъна Никола Цолов, но битката на Монца остава в негови ръце
Българският пилот не успя да извади максимума от втория комплект гуми и ще стартира шести в основното състезание
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Българският пилот не успя да извади максимума от втория комплект гуми и ще стартира шести в основното състезание
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