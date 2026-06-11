Световна поп звезда дава старта на Мондиал 2026

Най-големият футболен спектакъл в света ще започне с мащабна тройна церемония по откриването, която ще се проведе последователно в Мексико, Канада и Съединените щати.

Официалният старт на празненствата ще бъде даден в Мексико Сити, където колумбийската суперзвезда Шакира ще бъде сред основните изпълнители заедно с нигерийския артист Бърна Бой. Шоуто ще включва специално подготвено музикално изпълнение, част от глобалната програма, съпътстваща турнира на ФИФА 2026.

Празничната програма ще продължи в Торонто, където ще се състои втори етап от церемонията, преди финалният акцент да бъде поставен в Лос Анджелис със зрелищно сценично шоу в ранните часове на събота.

Финалната част ще бъде водена от американската поп звезда Кейти Пери и ще включва мащабна продукция, светлинни ефекти и музикални изпълнения.

За първи път в историята Световното първенство ще се проведе в три държави едновременно - Съединените щати, Мексико и Канада. Въпреки това САЩ ще приемат най-голямата част от мачовете, включително финала, който ще се играе на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси на 19 юли.

Цялостната продукция е поверена на италианския креативен директор Марко Балич,

известен с работата си по церемониите на Олимпийските игри и редица глобални спортни събития. По думите му трите шоута ще бъдат обединени от темата за футбола като универсален език и символ на обединение, съчетавайки музика, култура и спортна емоция.

Всяка от церемониите ще бъде последвана от откриващ мач: Мексико срещу Южна Африка в Мексико Сити, Канада срещу Босна и Херцеговина в Торонто и САЩ срещу Парагвай в Лос Анджелис.

Изминаха 32 години от последния Мондиал в Съединените щати през 1994 г., когато откриването също бе белязано от звезден блясък с участието на имена като Франк Синатра, Боб Хоуп, Том Круз и Никол Кидман.

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