Инфантино обезумя! Какво писмо написа до света

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се изказа остро срещу критиците на Мондиала и на някои от методите на футболната централа.
Швейцарецът, който в последните години направи достатъчно, за да се превърне в една от най-противоречивите фигури в историята на футбола, не си помогна и с някои от странностите, съпътствали Мондиала.
В типичния си стил обаче Инфантино изобщо не се трогва от критиките и дори си позволи от своя страна да критикува онези, които не харесват него и ФИФА.
Той публикува огромен пост в социалните мрежи, цели 15 слайда, в които ясно заяви, че докато критиците са били заети да сипят омраза, ФИФА е била организацията, която е обединявала хората по света.
В поста си Инфантино коментира случая с иранския национален отбор, спорните съдийски решения и безопасността на Мондиала, като във всеки един аспект той дава невероятна оценка на ФИФА и всчики хора, работили около организацията на шампионата.
Ето и какво гласи част от поста му:
"До всички, на които липсваше нашата красива игра - емоциите, празненствата, смехът, сълзите, разочарованията и радостта. До всички вас, които пропуснахте да видите как деца, бебета, баби и дядовци, родители и цели семейства се обединяват около футбола - съжалявам, че мачовете вече приключиха, и съжалявам, че пропуснахте цялата тази радост и сплотеност.
Съжалявам, че бяхте толкова погълнати от омраза и критика, че не успяхте да видите всичко това.
Към онези, които стоят зад своите химикалки и листове, зад екраните си и разпространяват омраза и неверни слухове, искам да кажа следното: Докато вие сте скрити зад тях, ние във ФИФА сме на първа линия - организираме, работим неуморно и създаваме най-великото спортно събитие в света.
Докато вие се криете, ние сме по улиците на Канада, Мексико и САЩ, разговаряме с феновете, общуваме с хората и се грижим за сигурността на всички.
Докато вие разделяте, ние обединяваме.
Хората се събраха като семейство, като фенове, като едно цяло.
Не станахме свидетели на насилие, нямаше сериозни инциденти - 100% сигурност и безопасност, само радост и щастие.
Нашият свят има нужда от любов, а не от омраза; от толерантност, а не от разделение; от празник, а не от скръб.
Докато вие разпространявахте омраза, ние работехме неуморно, за да обединим две държави, намиращи се във война. Иран влезе в САЩ без инциденти и без конфликт. Когато иранският национален отбор започна своите мачове, всички възгласи срещу него се превърнаха в една обща песен.
Феновете се превърнаха в своята държава, в своя отбор и застанаха зад "Тийм Мели". Това е силата на футбола. Иранският отбор получи визи, защото футболът е за мира, а не за политиката. Футболът е за единството, а не за разделението. Футболът е по-голям от омразата и дискриминацията.
човечеството в най-добрата му светлина. Видяхме как отбори от малки държави играят достойно в най-престижните мачове. Те бяха уверени, професионални и донесоха гордост на своите народи. Най-важното - те вдъхнаха надежда. Надеждата, че всеки може да бъде част от световния футбол, че може да бъде голям, независимо откъде идва. Всички сме равни - фенове, футболисти и преди всичко хора.
Във ФИФА не бихме могли да бъдем по-горди и по-развълнувани, че станахме свидетели на тези моменти на любов, радост и единство.
Към всички, които отделят време и енергия, за да ни мразят - отделете миг, за да се замислите, да помедитирате, да се помолите или просто да изгледате един футболен мач и истински да погледнете лицата, очите и емоциите на хората.