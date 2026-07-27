Инфантино обезумя! Какво писмо написа до света

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се изказа остро срещу критиците на Мондиала и на някои от методите на футболната централа.

Швейцарецът, който в последните години направи достатъчно, за да се превърне в една от най-противоречивите фигури в историята на футбола, не си помогна и с някои от странностите, съпътствали Мондиала.

В типичния си стил обаче Инфантино изобщо не се трогва от критиките и дори си позволи от своя страна да критикува онези, които не харесват него и ФИФА.

Той публикува огромен пост в социалните мрежи, цели 15 слайда, в които ясно заяви, че докато критиците са били заети да сипят омраза, ФИФА е била организацията, която е обединявала хората по света.

В поста си Инфантино коментира случая с иранския национален отбор, спорните съдийски решения и безопасността на Мондиала, като във всеки един аспект той дава невероятна оценка на ФИФА и всчики хора, работили около организацията на шампионата.

Ето и какво гласи част от поста му: