Ливърпул започва атаката със 120 млн. за Брадли Баркола

Ливърпул е готов да предприеме решителна офанзива за привличането на крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола още през това лято, съобщава журналистът на Sky Germany Флориан Плетенберг.

Според информацията мърсисайдци подготвят първата си официална оферта към френския шампион, като между двата клуба са планирани нови разговори още днес.

От „Анфийлд“ са уверени, че няма да срещнат трудности при договарянето на личните условия с 23-годишния французин, ако успеят да постигнат споразумение с ПСЖ.

Баркола има договор с парижкия клуб до лятото на 2028 година, но според последните информации е взел решение да потърси ново предизвикателство и иска да напусне „Парк де Пренс“ през настоящия трансферен прозорец.

ПСЖ обаче няма намерение да се разделя лесно с един от най-ценните си футболисти. Ръководството на клуба настоява за трансферна сума от около 120 милиона евро, което значително усложнява преговорите.

Въпреки високата цена Ливърпул остава твърдо решен да опита да осъществи сделката, като Баркола е сред основните трансферни цели на английския шампион за подсилване на атаката преди новия сезон.

Очаква се преговорите между двата клуба да се активизират през следващите дни, когато Ливърпул официално ще отправи първото си предложение за френския национал.