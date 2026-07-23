Джеф Безос прави Ливърпул пълен господар на света

Почти сигурната сделка между Ливърпул и основателя на Amazon Джеф Безос може да превърне „червените“ отново в един от най-влиятелните клубове във футбола, пише в свой анализ Сън.

Мърсисайдци финишираха на пето място през миналия сезон – на цели 25 точки зад шампиона на Висшата лига Арсенал.

Затова новината, че Безос е бил потърсен за участие в консорциум, воден от Амит Бхатия, който иска да придобие миноритарен дял от клуба, може да се окаже ключова за бъдещето на мърсисайдци.

Американецът Безос, който е на 62 години, разполага със състояние, оценявано от списание Forbes на около 250 милиарда долара, което го нарежда сред четиримата най-богати хора в света.

Ако той се включи в проекта, Ливърпул може да получи финансовата мощ, необходима за завръщане сред постоянните претенденти за най-големите трофеи.

Придобиването на миноритарен дял обаче не означава, че настоящите собственици от Fenway Sports Group, начело с Джон У. Хенри, планират да продават клуба. Също така феновете на Ливърпул няма да започнат да наричат стадиона „Amazon Anfield“.

Но финансовите възможности, които Безос може да осигури, биха дали възможност на клуба да се превърне в постоянен фактор на трансферния пазар и да привлича най-големите звезди в световния футбол.

FSG харчи внимателно, въпреки огромната стойност на клуба. Миналото лято Ливърпул инвестира впечатляващите 429 милиона паунда, за да привлече играчи като Александър Исак, Флориан Вирц и Юго Екитике.

Тези средства обаче бяха предварително планирани от Fenway Sports Group. Година по-рано единственото ново попълнение беше Федерико Киеза за около 10 милиона паунда. Големите покупки през миналото лято бяха финансирани и чрез продажби за близо 200 милиона паунда, включително трансфера на Луис Диас за 60 милиона. Собствениците на Ливърпул, които купиха клуба през 2010 година за около 300 милиона паунда, са известни с изключително внимателното си отношение към финансите.

Именно различията в стратегията доведоха до раздялата с Майкъл Едуардс като изпълнителен директор по футболните въпроси. Той се противопостави на идеята FSG да последва модела на Манчестър Сити и да изгради глобална мрежа от клубове.

Неуспешната, но скъпа инвестиционна политика след спечелването на титлата във Висшата лига през сезон 2024/25 допринесе и за раздялата с Арне Слот, както и за сериозен финансов удар върху клуба.

Именно затова инвеститорската група, водена от бившия съсобственик на КПР Амит Бхатия, иска Безос да се присъедини към проекта.

FSG вече потвърди, че разглежда предложения за инвестиция, като стойността на евентуалното включване се оценява на около 1,2 милиарда паунда.

За човек като Безос подобна сума е сравнително малка част от богатството му. Интересът му обаче едва ли е свързан с желание да стане пълноправен собственик на Ливърпул. FSG няма намерение да продава клуба.

Основната мотивация на Безос би била свързана с бизнеса и глобалния потенциал на марката Amazon. Той няма да инвестира заради сантимент към града или клуба, както направи сър Джим Ратклиф с Манчестър Юнайтед, където местният бизнесмен увеличи дела си до 28,94% и пое управлението на футболната дейност.

Безос не би превърнал Ливърпул в личен проект за престиж. За него най-важна ще бъде възвръщаемостта. Ливърпул предлага огромна глобална аудитория. Работата със собствениците на бейзболния гранд Бостън Ред Сокс, които използват т.нар. „Moneyball“ модел при селекцията, показва, че Безос мисли основно за бизнес възможности. А Ливърпул разполага с аудиторията, която може да направи подобна инвестиция изключително ценна.

Проучване от миналата година показа, че клубът е най-гледаният футболен отбор в света. Общата аудитория на мачовете от Висшата лига е достигнала 471 милиона зрители.

„Червените“ са и най-ангажираният клуб в Англия с около 1,5 милиарда взаимодействия с фенове, както и най-популярният в социалните мрежи с 11,9 милиарда гледания. Точно такива цифри са от значение за Безос и настоящия изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси.

Евентуално партньорство между Ливърпул и Amazon би могло да донесе огромни рекламни приходи и да увеличи още повече печалбите на компанията.

Съществува и по-голямата картина около Amazon Prime, който в момента излъчва 20 мача от Висшата лига на сезон като част от телевизионния договор на стойност 6,7 милиарда паунда, пише БГНЕС. Настоящият контракт продължава до 2029 година, а Amazon почти сигурно ще се стреми към още по-голям дял при следващите преговори – дори към придобиване на всички права.

Ако Безос стане миноритарен инвеститор в Ливърпул и получи място в борда на директорите, той ще има сериозно влияние върху бъдещето на клуба. Сигурното е, че подобна сделка би била печеливша за всички страни. Ливърпул ще получи значителни средства за трансфери и развитие, а Безос и Amazon ще получат огромни глобални ползи от партньорството с една от най-разпознаваемите футболни марки в света.