Грандиозен скандал след Мондиала: Разследват 15 мача за съмнителни залози и възможни манипулации

Само дни след края на Световното първенство по футбол избухна сериозен скандал, след като най-голямата организация за наблюдение на съмнителни залози – „Групата от Копенхаген“, сигнализира за редица потенциални нередности по време на турнира.

Според предварителните изводи от доклада, цитиран от The Athletic, 15 от общо 104-те мача са били поставени под засилено наблюдение, а в седем случая са отчетени т.нар. „жълти сигнали“ – индикации за необичайна активност на пазара на спортни залози, предава Dir.bg

Подозрения около червен картон и решения на VAR

Сред най-коментираните случаи е червеният картон на южноафриканския футболист Темба Зване в мача срещу Мексико.

Внимание е привлякло и необичайното триминутно и половина забавяне на VAR при отменения гол на Феран Торес по време на победата на Испания с 4:0 над Саудитска Арабия.

Разследващите обръщат внимание и на необичайно високия интерес към пазара за прогнози Polymarket, където са били заложени 4,8 милиона долара за сценария Испания да не победи Кабо Верде в двубой, завършил 0:0.

Огромни залози около Фоларин Балогун

Един от най-съмнителните случаи според източници, запознати с доклада, е свързан с американския национал Фоларин Балогун.

Само часове след червения му картон в платформата Polymarket се появил пазар с въпрос дали нападателят ще играе в следващия мач срещу Белгия.

Впоследствие наказанието му било отменено след намеса на ФИФА и футболистът действително излязъл на терена.

Именно необичайният обем на залозите около този сценарий е една от причините „Групата от Копенхаген“ да поиска официални писмени обяснения от ФИФА.

ФИФА: Не открихме манипулации

Любопитното е, че само ден по-рано Работната група по интегритет на ФИФА обяви, че по време на Световното първенство не са установени подозрителни дейности, свързани със залагания, нито признаци за манипулиране на мачове.

Ден по-късно обаче „Групата от Копенхаген“ съобщи, че е регистрирала седем жълти сигнала, които според методологията ѝ означават наличие на различни признаци за потенциални нередности – необичайни движения в коефициентите, информация от източници или активност в социалните мрежи.

Залози за рекордните 240 милиарда долара

Според организацията по време на Мондиала по света са били направени залози за около 240 милиарда долара – приблизително двойно повече в сравнение със Световното първенство в Катар през 2022 г.

Освен 15-те мача, поставени под специално наблюдение, експертите са анализирали и 12 големи случая, които според тях могат да представляват риск за честността на турнира.