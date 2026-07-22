Левски - Университатя в ключов сблъсък на "Герена" тази вечер

Левски - Университатя Крайова, първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Стадион "Георги Аспарухов", 20.30 часа.

Формата на Левски: Общо 6 победи и 4 равенства в последните 10 срещи. От тях 6 победи и 1 равенство в последните 7 домакинства.

Формата на Университатя: Общо 5 победи и 5 равенства в последните 10 срещи. От тях 1 победа и 3 равенства в последните 4 гостувания.

Това е първи сблъсък изобщо между двата отбора.

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 31. Никола Серафимов, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Университатя Крайова: 21. Лоренциу Попеску, 3. Олександър Романчук, 6. Владимир Скречу 28. Адриан Рус, 17. Карлос Мора, 20. Александру Чикалдау, 5. Анзор Меквабишвили, 11. Никушор Банку (К), 12. Мъндей Етим, 22. Симон Елисор, 10. Щефан Баярам