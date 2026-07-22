Испания взе решението за Луис де ла Фуенте

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте съвсем скоро ще получи нов договор след големия триумф на Световното първенство.

Кралската испанска футболна федерация иска да награди наставника, който донесе втората световна титла в историята на страната.

Настоящият договор на 65-годишния Де ла Фуенте изтича през 2028 година и вероятно ще последва удължаване с още две години.

Президентът на федерацията Рафаел Лусан е очарован от успехите на националния отбор, който освен световен шампион преди това стана и европейски.

Освен периода на контракта със сигурност ще има и увеличение на възнаграждението.