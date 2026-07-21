Антонела разплака света с писмо до Меси. Ето какво написа

Аржентина потъна в сълзи, а футболният свят затаи дъх пред най-емоционалната изповед на годината! Само два дни след като Аржентина претърпя съкрушителна загуба с 0:1 от Испания в продълженията на финала на Световното първенство през 2026 г., съпругата на Лионел Меси – Антонела Рокуцо, наруши мълчанието и взриви социалните мрежи с разтърсващо писмо, насочено към съкрушения капитан.

Изповедта ѝ идва в критичен момент, когато милиони фенове предчувстват края на една ера, тъй като 39-годишният гений е изправен пред окончателно оттегляне от националния отбор след този форум.

„Ти никога не се отказа! Възхищавам ти се повече, отколкото думите могат да изразят“, написа хубавицата и думите й трогнаха милиони.

В своя изключително личен и силен пост Антонела се обърна директно към Меси, за да му напомни, че истинското величие не се измерва само в титли, а в характера, проявен на бойното поле. Тя изрази своята безкрайна гордост от факта, че той е дал всичко от себе си до последната секунда на драматичния финал, устоявайки на бруталния натиск.