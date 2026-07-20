Победа на футбола! Испания е кралят на Мондиала

Испания е европейски и световен футболен шампион! И това е една голяма победа на тази велика игра. Успехът на момчетата на Де ла Фуенте е само с 1:0 над отвратителния футбол, противопоставен на финала от вече бившия световен първенец Аржентина.

Ла Фурия Роха е категорично най-добрият отбор в света в момента. Брилянтен млад тим, съчетаващ и опит, с безупречен контрол на топката и красива игра. Това са силните аргументи на новите футболни крале. Като е факт, че те са и европейски шампиони.

И друг факт,но срамен. Аржентина е единственият финалист на мондиал, който нямаше нито един удар във вратата в редовното време! А прехваленият търговски продукт Лео Меси глесаше мача отблизо и без билет.

Още бляскаво бъдеще чака този прекрасен млад испански тим, който тръгна трудно, но в хода на цялото световно първенство не остави и капка съмнение в класата сии великолепното поколение играчи, които имат.

Още в 4-та минута Емилиано Мартинес спаси удара на Ламин Ямал. Секунди по-късно младият суперталант на Барселона отново нахлу в наказателното поле, но този път бе спрян от бранител.

Алексис МакАлистър влезе грубо в краката на Дани Олмо след 15 минути игра и с това напрежението на терена се покачи. Някои играчи от двата отбора видимо се изнервиха и нарушенията зачестиха.

Последваха спокойни, дори скучни минути на терена. Минута преди края на полувремето централният бранител Лисандро Мартинес получи контузия в бедрото и трябваше да напусне терена. На негово място влезе Николас Отаменди.

Очакваният за предпазливо първо полувреме от страна и на двата отбора се потвърдиха, но испанците категорично владеха топката повече.

Последва първата по рода си почивка на мача в стил Супербоул и шоу със звезди от ранга на Мадона, в компаниятя на легендарните бразилци Роналдо и Роналдиньо.

В духа на историческите си традиции, аржентинците напомниха за провокациите си в началото на второто полувреме, с подлите действия на Паредес.

Последваха минути на натиск за испанците, а треньорът на Аржентина Скалони продължи с цели три смени до 58-та минута. Вече повече от час Аржентина нямаше удар към вратата на испанците.

Натискът на испанците продължаваше да се усилва. Трудни минута за вратаря на гаучосите Емилиано Мартинес.

След като на почивката търпяхме половин час глупаво шоу от тип американски футбол, сега отново дойдоха времената на почивки да хидратации и дехидратации, което допълнително убиваше темпото на мача.

Аржентина остана без двамата си титулярни защитници, след като се наложи и Ромеро да бъде изваден.

Умората от безумно дългото световно първенство си казваше думата. Де ла Фуенте посна златната испанска резерва Микел Мерино. Дойдоха сложни минути за оцеляващата по всякакви начини на мондиала досега Аржентина.

Най-после червен картон на Енцо Фернандес. Десет души за Аржентина. И безличен Меси.

Герой за момента бе вратарят на Аржентина Емилиано Мартинес, спасил куп положения и удари на испанците.

В крайна сметка - 0:0 в редовното време и продължения! Ново георично спасяване на Емилиано Мартинес при удар с глава на Нико Уилямс.

Отменен гол на Уилямс веднага след това заради нарушение на Мерино. Аржентинците отново оцеляха. 16 :0 опита за гол на финал на световно първенство.

Златната резерва Мерино изпусна чист гол 102-та минута! Първото продължение също завърши без голове.

Голът най-накрая дойде! Феран Торес вкара скъпоценния гол за испанците и това е едно от най-заслужените неща във футбола за момента. Още един отменен гол на испанците заради засада.

И Аржентина дочака голям пропуск в 120 минута чрез Сенеси, който от непосредствена близост, а след това дойде още един такъв от Джулиано Симеоне. Крайно недостътачно обаче за финалист на Мондиал.

Испания тази нощ спечели своята втора световна футболна титла, след триумфа в Япония и Южна Корея през 2010 година, когато те станаха също европейски и световни шампиони.