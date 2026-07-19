Преди финала! Меси вдигна Златната топка

Деветата си златна топка вдига Лионел Меси. Той ще бъде удостоен със „Златната топка” за най-добър играч на Световното първенство, независимо от резултата във финала между Аржентина и Испания, съобщава The Touchline.

Според информацията техническият комитет на Международната федерация по футбол е взел окончателно решение аржентинският нападател да получи отличието.

39-годишният Меси прави впечатляващ турнир, като в седем мача на Мондиал 2026 е реализирал осем гола и е записал четири асистенции.

За сравнение Роналдо има само 5 златни топки.

Във финала на Световното първенство Аржентина ще се изправи срещу Испания. Двубоят ще се изиграе по-късно тази вечер в Ню Йорк.