Франция и Англия влизат в странна битка за бронза

Франция и Англия се изправят един срещу друг в двубоя за третото място на Световното първенство 2026. Срещата, която често е определяна като „най-тъжния мач“ на всеки Мондиал, ще се играе в Маями в нощта срещу неделя от 00:00 часа българско време.

Двубоят ще бъде предаван пряко по БНТ 1.

Двата отбора ще трябва бързо да се възстановят след болезнените си поражения на полуфиналите. Франция отстъпи на Испания, докато Англия изпусна аванс и допусна драматичен обрат срещу Аржентина.

Историята е на страната на „петлите“. Французите вече два пъти са печелили бронзовите медали на световни първенства – през 1958 и 1986 година. Англия, от своя страна, е губила и двата си досегашни мача за третото място – през 1990 и 2018 година

