Лидер на Испания с важен съвет за Меси

Лидерът в средата на терена за Испания Родри оцени влиянието на звездата на Аржентина Лионел Меси върху представянето на световния шампион преди финала на Мондиал 2026.

Европейският шампион Испания и първенецът на планетата Аржентина ще се изправят един срещу друг в неделя в Ийст Ръдърфорд. Халфът на Манчестър Сити пожела повече агресия, но и внимание в изявите срещу Меси.

"Трябва да го избутаме далеч от наказателното ни поле. Когато неизбежно се налага да се защитаваме, трябва да сме по-близо до него и да бъдем по-агресивни. Ние сме отбор, който пресира високо и това ще бъде ключово за мача в неделя. Лео често е непредсказуем и трябва да бъдем изключително внимателни с него.

Толкова много години на най-високо ниво. На неговата възраст, да е в такава форма и да бъде най-добрият играч на Световното първенство, наистина е невероятно. За тях той е повече от просто футболист. Той е пример за подражание и лидер. Съставът на Аржентина трябва да бъде контролиран във всеки един аспект от играта", каза халфът на европейския шампион, цитиран от вестник АС.