Неймар намери изненадваща утеха след Мондиала

Неймар все още преживява трудно отпадането на Бразилия от световното първенство. Той се разписа от дузпа в добавеното време срещу Норвегия, но това не помогна за изненадващото елиминиране на "кариоките".

Оказва се, че футболистът се е записал в професионален турнир по покер, за да изчисти мислите си. Той се е включил в надпревара от Световните серии в Лас Вегас. Това е стандартно състезание по тексаски Холд'ем покер, като специфичното при него е, че на всяка маса има максимум по шестима играчи.

34-годишният Неймар е получил няколко допълнителни дни почивка от клубния си отбор "Сантос". Бразилското първенство се подновява още този четвъртък. Тимът на суперзвездата ще гостува на "Ботафого", но без своя покер играч.