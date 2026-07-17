Обявиха кой ще свири на финала на Мондиала

Обявиха кой ще свири финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина. Това е словенският съдия Славко Винчич.

Така той ще стане първият арбитър от Словения, който получава назначение за най-важния мач на планетата.

От ФИФА разпространиха видео, в което се вижда емоционалната реакция на 46-годишния рефер, когато научава, че именно той ще бъде главен съдия на двубоя на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, съобщава NOVA.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Назначението е поредното признание за един от най-утвърдените европейски арбитри през последните години. Винчич участва за втори път на световни финали, след като беше сред съдиите и на Мондиал 2022 в Катар. По време на настоящото първенство той вече ръководи няколко срещи, сред които двубоите Бразилия - Мароко, Алжир - Йордания и осминафинала между Мексико и Еквадор.

Финалът между Испания и Аржентина няма да бъде първият голям мач за трофей в кариерата му. През 2024 г. словенецът свири финала на Шампионската лига между „Реал“ (Мадрид) и „Борусия“ (Дортмунд) на „Уембли“, спечелен от испанците с 2:0. Така той стана едва вторият словенски съдия след Дамир Скомина, получил назначение за най-престижния клубен мач в Европа.

Винчич има опит и във финали на други големи турнири. Той ръководи и решителния двубой в Лига Европа през 2022 г., когато „Айнтрахт“ (Франкфурт) победи „Рейнджърс“ след изпълнение на дузпи.

Сред най-значимите му международни назначения са полуфиналът на Евро 2024 между Испания и Франция, както и четвъртфиналът на Евро 2021 между Италия и Белгия.

Роденият в Марибор арбитър е част от елита на ФИФА от 2010 г., а мачове от Шампионската лига ръководи от 2016 г. насам. В кариерата си има повече от 50 срещи в турнира, включително 16 двубоя от елиминационната фаза.

До момента Винчич е ръководил общо 11 срещи на големи международни турнири - световни и европейски първенства.

Любопитен факт е, че до настоящото Световно първенство словенецът не беше показвал червен картон в нито един свой мач на Мондиал или европейско първенство.

Тази серия приключи по време на двубоя между Мексико и Еквадор, когато той изгони защитника Пиеро Инкапие. Футболистът получи директен червен картон заради нарушение на новото правило на ФИФА, известно като „правилото Винисиус“, което цели да предотвратява прикриването на обидни реплики между играчите. Инкапие беше санкциониран, след като покри устата си по време на словесен конфликт със Сантяго Хименес от Мексико.

Като цяло Винчич не е сред съдиите, които лесно посягат към картони. Статистиката показва, че на световни и европейски първенства той показва средно малко над три жълти картона на мач, което е под средните стойности за подобни турнири.