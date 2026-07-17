Историческа промяна! Тръмп лично награждава шампионите, по нов начин

ФИФА ще въведе нова традиция на финала на Световното първенство, като шампионите ще получат специални шампионски пръстени, подобни на тези, които се връчват на победителите в Супербоул.

Финалът между Аржентина и Испания ще се играе в неделя на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, а трофеят ще бъде връчен лично от президента на САЩ Доналд Тръмп, чието присъствие вече е официално потвърдено.

30 пръстена за шампионите

За световните шампиони ще бъдат изработени 30 специални пръстена, а още 1996 лимитирани бройки ще бъдат пуснати в продажба за феновете.

Всеки пръстен ще включва миниатюрна Световна купа и специално гравиране от вътрешната страна.

Подобни шампионски пръстени са традиция в американските професионални спортове, но това е първият случай, в който ФИФА въвежда подобно отличие за световния шампион.

Тръмп ще бъде на финала

Президентът на САЩ не присъства на нито един от досегашните 102 мача на първенството, включително и на срещите на американския национален отбор.

Присъствието му на финала беше предварително обявено от президента на ФИФА Джани Инфантино, а впоследствие потвърдено и от Белия дом.

Не е необичайно държавният глава на страната домакин да присъства на финала на световно първенство.

Спор около намесата на Тръмп

Отношенията между Инфантино и Тръмп обаче предизвикаха сериозни коментари по време на турнира.

Според информацията американският президент е поискал преразглеждане на червения картон на нападателя на САЩ Фоларин Балогун.

Впоследствие автоматичното наказание на футболиста е било отменено, което предизвика критики и постави въпроси относно независимостта на решенията по време на първенството.

Балогун все пак игра в осминафинала срещу Белгия, но САЩ загубиха тежко с 1:4.

Предупреждение за качеството на въздуха

В навечерието на финала властите в Ню Йорк издадоха предупреждение за влошено качество на въздуха заради горските пожари в Канада.

Засега няма индикации, че мачът на стадион „МетЛайф“ ще бъде засегнат.

Освен финала между Аржентина и Испания, в събота Англия и Франция ще спорят за третото място.