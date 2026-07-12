30 факта за мача Англия - Норвегия! Смяната на Холанд, Белингам срещу треньора и една камера

Англия победи Норвегия на четвъртфиналите на Световното първенство (2:1). Ако Хари Кейн спаси отбора в срещата с ДР Конго, то сега Джуд Белингам стана герой, но споровете за единия му гол, критиката му към треньора и изненадващата смяна на Холанд не спират да се коментират часове след края на мача.

Ето 30 факта от този супер драматичен мач.

1. Преди мача фаворитът се наричаше Англия. Суперкомпютърът Opta изчисли, че шансовете на Англия да спечели в редовното време са 49.5%. Вероятността за победа на норвежкия национален отбор беше оценена едва на 25,8%. Вероятността мачът да влезе в продължения, както и в изпълнение на дузпи, беше 24.7%.

2. Статистиката на мачовете също беше в полза на британците. Последната победа на Норвегия над Англия беше с 2:0 над Англия на 14 октомври 1992 г. в квалификациите за Световното първенство. Така норвежците не са побеждавали британците повече от 30 години.

3. Преди мача продавачите на билети се опитаха да ги препродадат заради нарастващото вълнение - откриха реклами в интернет, където билети, които преди струваха 1.2 хиляди долара, се продаваха за милион. Най-вероятно никой просто не ги е купил. Общо на Hard Rock Arena в Маями имаше 64 478 зрители.

4. Мачът можеше да бъде отложен поради метеорологични условия. В деня на мача се очакваше жега от 34 градуса. Поради високата влажност на въздуха, според прогнозите, в началото на мача температурата се усещаше до 43 градуса. Въпреки това, мачът се състоя.

5. Престолонаследникът на Норвегия Магнус се срещна с играчите на норвежкия национален отбор. Той е фен на футбола. Принцът поздрави отделно главната звезда на Норвегия, Ерлинг Холанд.

6. Нито един представител на кралското семейство на Острова все още не е дошъл в Америка. Принц Уилям каза, че ще присъства на мача на националния отбор, само ако стигнат финала.

7. Националният отбор на Англия се страхуваше от основния голмайстор на норвежците. Старши треньорът на англичаните каза преди мача, че ще съсредоточи цялото внимание на защитата върху Холанд. "Нужна е екипна работа, но, разбира се, цялото внимание на нашите централни защитници ще бъде насочено към него", каза треньорът на англичаните.

8. Британците яростно се опитваха да отменят червения картон на защитника Куанса, но ФИФА отказа и той беше изключен от играта. Тухел все пак получи подсилване, защото един от най-добрите полузащитници на отбора, Деклан Райс, се възстанови от контузия и успя да излезе на терена.

9. До последно Андреас Шелдеруп беше под въпрос, на негово място на крилото обикновено играе по-бързият и по-технически Антонио Нуса, но този път той остана на пейката. Както показа мачът, треньорът беше прав, защото именно Шелдеруп отбеляза гола.

10. Промените в състава не доведоха до промени във формацията: англичаните показаха 4-2-3-1, а норвежците – 4-3-3.

11. Статистиката показва, че това е била среща между двама равностойни противници. Норвегия имаше 48% владение на топката, а Англия 52%. Броят на ударите беше 13-14, очакваните голове бяха 0.77-0.96.

12. Норвежците бяха първите, които отбелязаха. Истински шедьовър създаде Шелдеруп. Младият играч на Бенфика отправи удивително изпълнен удар под защитника. Топката влезе във вратата, като се отби от гредата. Изглеждаше, че съдията Клеман Тюрпен може да анулира гола заради нарушение срещу Хари Кейн, но не, французинът и ВАР не установиха нарушение на правилата.

13. Норвегия можеше да поведе с преднина от два гола, но Сьорлот пропусна две реални възможности, като при едната можеше спокойно да подаде на Холанд.

14. В добавеното време на първото полувреме, англичаните изравниха. Джуд Белингам получи топката близо до наказателното поле, проникна в нея, ловко избегна защитника и стреля в далечния ъгъл. Англичаните можеха и да поведат, но голът на Кейн беше отменен поради засада.

15. Норвежците също отбелязаха, но и техният гол не беше отчетен. Оказа се, че Холанд е прекалил в битката за позиция и е отблъснал противника. Това е нарушение.

16. Победата беше донесена на англичаните отново от Белингам. Резултатът в мача можеше да бъде по-голям, но англичаните останаха без дузпа. Първоначално съдията отсъди 11-метрова дузпа срещу норвежците, но след намесата на ВАР, тя беше отменено.

17. Първият гол на Англия предизвика много противоречия. След като норвежкият вратар Нюланд изчисти, се вдигна голяма врява, че топката уж е паднала в кабела на паякообразната камера. Това, което се видя, бе че топката попадна на крака на англичаните, които започнаха атаката за отбелязване.

18. ФИФА незабавно даде изявление: "Преди гола на националния отбор на Англия в 45+2-рата минута в мача с Норвегия, сензорът за топката не регистрира никакви вибрации по време на полета си. Така не бяха намерени доказателства, че топката е докоснала окачващия кабел над игрището и поради това е променила траекторията си."

19. Норвегия обаче беше сигурна - голът трябва да бъде отменен. "Днес ни липсваше късмет и много неща въртяха срещу нас", каза старши треньорът Солбакен за съдийската конспирация.

20. Вратарят на Норвегия плака след грешката си. След мача треньорите и съотборниците дълго успокоиха играча. "Сега ми е трудно, преживях много разочарования. За съжаление, това е съдбата на вратаря. Понякога си на върха на блаженството, понякога си в ада," каза той.

21. Главната звезда на мача, разбира се, беше Белингам. Полузащитникът бавно влезе в ритъм на турнира, но вече е герой - вкарал е 6 гола и това го изкачи на 5-то място в класацията на голмайсторите, изравнявайки се с Кейн и изпреварвайки Дембеле, който е с 5 гола. Белингам е единственият полузащитник в топ 5. Факт е, че за играч на неговата позиция 6 гола са твърде много. На 23 години той е най-младият играч с такова постижение след Пеле.

22. След дубъла си, Джуд влезе сред първите трима претенденти за титлата най-добър играч на световното първенство, според Polymarket. Според портала, вероятността Белингам да спечели Златната топка на Световното първенство през 2026 г. е 17%. Полузащитникът на Англия изпревари Кейн (5%) на четвърто място.

23. Друг рекордьор в Англия е вратарят Джордан Пикфорд. Мачът с Норвегия беше 18-ият за него, което е рекорд сред английските вратари. 32-годишният вратар надмина постиженията на английския вратар на Световното първенство през 1982, 1986 и 1990 г. – легендата Питър Шилтън.

24. Старши треньорът на Англия Тухел беше много разстроен след мача: "Днес си направихме живота много, много труден. Резултатът е фантастичен – на полуфиналите сме, но не съм доволен от мача. Днес имахме късмет. Трябва да играем по-добре."

25. Въпреки че тези думи изобщо не бяха адресирани към Белингам, именно той реагира остро на тях. Когато за първи път го попитаха да коментира думите на своя ментор, той махна с ръка: "О, хайде де", или с други думи - "Нека казва каквото иска". А после добави - "Тухел не знае какво е да играеш срещу Холанд. Понякога трябва да спечелиш "мръсно" и днес го направихме."

26. Холанд имаше добър мач - спечели много предизвикателства, направи няколко удара към вратата, но не успя да отбележи. Повечето пъти топката просто не достигаше до Холанд. Въпреки това, смяната му в 106-ата минута все още е изненадваща. Да, едва се движеше на терена заради липса на сила, но такъв супер нападател винаги може да реши момента. След като Холанд седна на пейката, на лицето му се виждаше объркване.

27. Главният треньор на Норвегия обясни: "Не беше трудно решение да го заменя. Беше изтощен. Може би трябваше да го сменя 10 минути по-рано...".

Така серията на нападателя, в която се отличи в 15 предишни мача за националния отбор, беше прекъсната. През този период 25-годишният футболист отбеляза 27 гола. На дебютното си Световно първенство Холанд отбеляза 7 гола в 6 мача, но националният му отбор се раздели с голямата мечта.

28. Холанд коментира представянето на норвежците на Световното първенство: "Честно казано, смесени чувства. Заслужихме повече и почти победихме Англия. Има леко чувство на празнота, но в същото време гордост от факта, че играхме на четвъртфиналите и оказахме прилична съпротива срещу тях." Той и беше последният от отбора, който напусна стадиона, след като остана няколко часа, правейки селфита и раздавайки автографи. Благодарение на социалните мрежи, където всеки ден се появяваха нови късометражни филми с Холанд, той успя да се превърне в една от главните звезди на турнира.

29. Пресата полудя по информацията, че Холанд може да отиде в Реал Мадрид. Как си го представяте в един отбор с Мбапе и Винисиус, питаха журналистите? Бащата му обаче беше лаконичен: "Никога не знаеш какво може да се случи."

30. Гари Линекер заяви след мача: "Англия не изигра най-добрия мач. Норвежците понякога изглеждаха по-стабилен отбор и по-добре контролираха хода на срещата. Въпреки това, английският отбор отново показа характер. Такива победи стават знаци на шампиони."

Тиери Анри добави: "Англичаните успяха да неутрализират Холанд много по-добре от повечето норвежки противници, които участваха в турнира. Но истината е, че самата тя остави твърде много свободно пространство между редовете."

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