Четири гиганта в битка! Меси, Мбапе, Ямал и Белингам погват короната

Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада стигна до своята голяма четворка. Аржентина пречупи Швейцария след продължения и ще срещне Англия, която също се нуждаеше от 120 минути, за да отстрани Норвегия. В другия полуфинал европейският шампион Испания се изправя срещу Франция - финалиста от Мондиал 2022 и най-постоянния отбор на последните три световни първенства. Два сблъсъка, четири футболни сили и само две места във финала за световната титла.

Франция не слиза от върха

„Петлите“ се оказаха най-постоянният национален отбор на световните финали през последното десетилетие. Франция спечели титлата през 2018 г. в Русия, четири години по-късно стигна до финала в Катар, а сега за трети пореден Мондиал е сред последните четири. Отборът на Дидие Дешан вече преследва и трети последователен финал - постижение, което би го утвърдило като истинската династия на съвременния футбол.

Килиан Мбапе отново е лицето на похода. Капитанът пропусна дузпа срещу Мароко, но след това вкара за 1:0 и участва в атаката за втория гол на Осман Дембеле при победата с 2:0. Французите запазиха хладнокръвие, контролираха четвъртфинала и още веднъж показаха, че могат да печелят дори без да хвърлят всичките си сили от първата минута.

Мбапе, Дембеле и Майкъл Олисе дават на Франция огромна скорост и класа в атака. Зад тях стои отбор, който е свикнал с напрежението на най-голямата сцена и почти никога не губи самообладание в решителните моменти.

Испания идва със златното поколение

Срещу Франция застава европейският шампион Испания. „Ла Фурия“ отново е сред законодателите на футболната мода - с контрол върху топката, смели млади играчи и постоянна готовност да атакува.

Испанците отстраниха Белгия с 2:1, след като резервата Микел Мерино нанесе решителния удар в края. Фабиан Руис беше дал аванс на тима, Шарл де Кетеларе изравни, но дълбочината на състава на Луис де ла Фуенте отново се оказа решаваща.

Най-яркото лице на новата Испания остава Ламин Ямал. Крилото на „Барселона“ носи дързостта на младостта, но вече има опита на футболист, който е печелил европейска титла и не се страхува от нито един защитник. Испания преследва втора световна корона след триумфа от 2010 г., но за да стигне до финала, трябва да мине през най-устойчивия отбор на епохата.

Меси е само на една крачка от финала

Аржентина оформи голямата четворка след тежка победа с 3:1 над Швейцария след продължения. Алексис Мак Алистър откри след корнер на Лионел Меси, Дан Ндой изравни, а швейцарците останаха с десет души след спорния втори жълт картон на Бреел Емболо. Хулиан Алварес разби съпротивата им в 112-ата минута, а Лаутаро Мартинес сложи точката.

Световният шампион е само на един мач от възможността да защити титлата си. Аржентина има три полуфинала в последните четири първенства - през 2014, 2022 и 2026 г. - и отново разчита на човека с най-много награди „Златна топка“ в историята.

На 39 години Меси продължава да бъде центърът на отбора. Той вече не трябва да решава всеки мач сам, защото около него има зряло поколение от световни шампиони, но почти всяка опасна атака все още започва от неговия поглед, пас или докосване. Аржентина преследва четвърта титла след 1978, 1986 и 2022 г., както и първа успешна защита на световната корона от Бразилия през 1962 г. насам.

Англия отново мечтае

Съперникът на Аржентина ще бъде Англия - страна, която от десетилетия се обявява за претендент, но все още има само една световна титла от 1966 г. и никога след това не е достигала до финал на Мондиал.

Последните години обаче промениха самочувствието на „трите лъва“. Англия игра на два поредни европейски финала, стигна до полуфинал на Световното първенство през 2018 г., а сега отново е сред четирите най-добри отбора на планетата.

Пътят дотук не беше лек. Норвегия поведе с великолепен гол на Андреас Шелдеруп, но Джуд Белингам изравни преди почивката и донесе победата с второто си попадение в продълженията. Това беше четвъртото класиране на Англия за световен полуфинал, а Белингам вече има шест гола в турнира.

Сега срещу Англия застава не просто действащият световен шампион, а стар исторически съперник. От ръката на Марадона и „гола на века“ през 1986 г. до драмата с дузпите през 1998 г. - всеки голям мач между тези две страни носи спомени, напрежение и незараснали футболни рани.

Две нощи за вечността

Франция срещу Испания е сблъсък между отбора, който владее големите турнири, и състава, който иска да наложи нова футболна ера. Англия срещу Аржентина противопоставя амбицията на поколението на Белингам срещу последния световен поход на Меси.

Нито един от четирите отбора не стигна случайно дотук. Франция носи опита, Испания - младостта, Аржентина - шампионския инстинкт, а Англия - натрупаната през последните години вяра, че проклятието може най-после да бъде разрушено. Официалният график на ФИФА поставя двата полуфинала на 14 и 15 юли, а финала - на 19 юли.

Програма за полуфиналите:

14 юли (вторник), 22:00 часа: Франция – Испания – в Арлингтън (Тексас)

15 юли (сряда), 22:00 часа: Англия – Аржентина – в Атланта (Джорджия)

Мач за 3-о място:

19 юли (неделя): Загубилите от двата полуфинала – 0:00 часа в Маями

Финал за световната титла:

19 юли (неделя): Победителите от двата полуфинала – 22:00 часа в Ню Джърси

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