Как се спира Ерлинг Холанд? Валят съвети

Досега нито един отбор на Световното първенство не е открил начин да спре изглеждащия неудържим Ерлинг Холанд. Нападателят на Ман Сити, който в момента е вторият най-резултатен играч на турнира това лято, е отбелязал 7 попадения в четири мача за Норвегия, включително два гола при победата над Бразилия в 1/8-финалите. Това беше незабравим месец за "викингите", които участват на първия си Мондиал от 1998 г. насам, а техният талисман продължава да се представя блестящо при всяка възможност.

Така че въпросът остава. Как Англия ще спре един от най-добре играещите футболисти в световния футбол? Е, според бившия вратар от Висшата лига Брад Фрийдъл, не става въпрос за това да се спре Холанд. Той смята, че ключът за "трите лъва" ще бъде да неутрализират Мартин Йодегор, докато се опитват да ограничат атакуващата заплаха на противника.

"Не можеш просто да спреш Ерлинг Холанд. Всъщност той не получава толкова много топки по време на мача. Става въпрос да се ограничат подаванията към него", каза Фрийдъл. "Ако позволиш на крилата и бековете им да заемат позиции за центриране, дори и най-добрите защитници в света ще имат затруднения да попречат на Холанд да скочи и да стигне до топката пред своя пазач. Трябва да попречиш на топката да стигне до Холанд. Дори и тогава той може да създаде шанс от нищото - той е толкова добър в това. Мартин Йодегор е играчът в норвежкия отбор, който има най-много докосвания до топката, така че трябва да ограничат участието му. Но те не са едноизмерни - имат Антонио Нуса, Оскар Боб… много заплахи."

Йодегор, който пропусна само едно от 53-те си подавания през първото полувреме срещу Бразилия, може да контролира темпото на мача от центъра на терена, ако отборите му предоставят време и пространство. В изявление преди мача в събота срещу Англия селекционерът на Норвегия Стале Солбакен не спести похвали за капитана на Арсенал. Той определи халфа като безценен и посочи, че от него зависи в каква формация ще играе тима.

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