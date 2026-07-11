Хари Кейн разкри уникална среща с Доналд Тръмп

Голмайсторът на Англия Хари Кейн разказа за преживяването си да играе голф с президента на САЩ Доналд Тръмп. Преди това самият Тръмп спомена за срещата им.

"Играх голф с Кейн, много ми хареса. Той е великолепен футболист, а също така играе и страхотен голф", разкри държавният глава на САЩ.

"Честно казано, играх добре. Това се случи преди около 18 месеца. Той ме покани да играем, докато бях в Палм Бийч", потвърди нападателят. "Когато президент те покани някъде... Беше доста необикновено преживяване да се срещна с него и да играем голф. Трябва да кажа, че Доналд играе много добре. Надявам се да мога да играя голф толкова добре, колкото него, когато стигна неговата възраст", добави Кейн. "Това беше уникално преживяване. Благодарен съм, че ме покани да играем", завърши английският национал.

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