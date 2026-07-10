Тръмп даде инструкция! Какво се случва, ако бъде убит   

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е оставил инструкции да се нанесе безпрецедентен удар на Иран в случай на смъртта му.

Това пише The New York Post пише за това.

"Отдавна съм в техния списък. Това е, с което се сблъскваме. Единственото, което оставих инструкции, е, че ако нещо се случи, просто буквално да ги бомбардирате на нива, които никога не са виждали," каза американският лидер.

На 8 юли Тръмп изрази опасения, че иранските власти може да се опитат да го убият.

The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че Израел е споделил разузнавателна информация със Съединените щати, която показва, че Иран обмисля нов план за убийство на американския президент.

Съединените щати, по искане на Иран, се съгласиха да продължат преговорите за уреждане на конфликта, но примирието приключи, написа по-рано американският лидер в Truth Social.

"Ислямската република Иран ни поиска да продължим преговорите. Съгласихме се с това, но категорично заявихме, че примирието е приключило", пише президентът.

В същото време катарски преговарящи пристигнаха в Иран, където провеждат срещи с ирански официални лица, за да намалят напрежението между Техеран и Вашингтон, пише агенция Tasnim.

Основната им цел е да създадат условия за продължаване на по-широк диалог и да се опитат да разрешат проблемите, които провокираха скорошната ескалация, включително разногласията относно осигуряването на свобода на плаване в Ормузкия проток.

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