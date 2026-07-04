Чудесата в Америка нямат край! Байдън отива на гости на Тръмп

Измежду всички рекорди и зрелища, които САЩ преживява по време на честванията на 250 години от подписването на Декларацията за независимост, още едно чудо е на път да се случи.

Непримиримите врагове Доналд Тръмп и Джо Байдън ще заровят за няколко часа томахавките в Белия дом, за да гледат заедно мач от Световното по футбол.

Новината съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп на юбилея.

Той каза, че обмисля да покани бившите лидери на страната - включително Барак Обама и Джо Байдън, в Белия дом, за да гледат футбол заедно.

"Може би ще поканя Барак Обама и Джо Байдън да гледаме футболен мач заедно", каза той по време на предаването "Време на приказките с втората дама" с водещата Уша Ванс.

Тръмп добави, че ако това се случи, пресата ще "полудее", но срещата със сигурност "ще бъде забавна".

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