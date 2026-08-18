Спешен разговор Ердоган - Тръмп! Ще има ли отново война

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова американския си колега Доналд Тръмп да продължи преговорите с Иран с цел деескалация на напрежението между двете страни, съобщава "Ройтерс".

По време на телефонен разговор той предложи подкрепата на Анкара за усилията за постигане на мир.

Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО и граничи с Иран, многократно е призовавала за прекратяване на войната. Страната поддържа близки отношения със Съединените щати, Иран и посредници като Пакистан и Катар, като същевременно играе ролята на посредник между страните.

"Ердоган заяви, че е от изключително значение да се използват максимално възможностите на дипломацията за разрешаване на напрежението между Иран и Съединените щати, че се надяваме преговорите да продължат и че Турция ще продължи да подкрепя усилията за постигане на мир", посочиха от президентството.

Разговорът се е провел, след като високопоставен ирански служител вчера предупреди, че Иран ще премине към "напълно настъпателна" военна позиция, тъй като усилията за договаряне на постоянно прекратяване на войната са в задънена улица, а Вашингтон изключи удължаването на временното споразумение за прекратяване на огъня.

Няма напредък и към възобновяване на преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток.

Турция разкритикува американските и израелските удари срещу Иран, като същевременно осъди и иранските атаки срещу държави от Персийския залив и призова за повторното отваряне на стратегическия проток.

Вчера турският външен министър обсъди с иранския си колега повторното отваряне на протока и продължаването на примирието.

Президентството допълни, че Ердоган и Тръмп са обсъдили също двустранните отношения, войната в Газа и отбранителния пакт, подписан между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. Турският лидер е приветствал споразумението като знак за "силна позиция" в подкрепа на регионалната стабилност и сигурност.



