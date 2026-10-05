Вече е ясен новият премиер на Румъния

Румънският президент Никушор Дан номинира Лука Никулеску за премиер на страната. Държавният глава обяви решението си след пореден кръг политически консултации с всички партии в двореца Котрочени в Букурещ, съобщи кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Лука Никулеску е известен румънски дипломат, бивш журналист и настоящ държавен секретар в Министерството на външните работи на Румъния. От септември 2022 г. той заема ключовата позиция на национален координатор за процеса на присъединяване на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

По-рано днес се проведе нов кръг от политически консултации, които трябва да доведат до номинирането на кандидат за поста министър-председател на Румъния. Представители на парламентарните партии и политически формации се срещнаха последователно с президента Никушор Дан и представители на президентската администрация.

Съюзът за спасение на Румъния и Алиансът за обединение на румънците призоваха за провеждане на предсрочни избори. Социалдемократическата партия потвърди, че предлага Сорин Гриндяну за премиер, а Националнолибералната партия показа известна готовност за компромис. Демократичният съюз на унгарците в Румъния, чрез лидера си Келемен Хунор, заяви, че са необходими още две назначения, за да бъде сложен край на политическата криза.