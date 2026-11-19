Нгуен Куин Ан остана без титлата „Мис Вселена Виетнам 2026“ само 47 дни след победата си. Коронясана на 2 октомври в Хайфон, тя загуби отличието на 18 ноември с решение на организаторите от Five6 Entertainment.

Компанията твърди, че моделката продължила да приема професионални ангажименти и да посещава събития без предварително съгласуване, въпреки наложеното ѝ по-рано шестмесечно наказание. Организаторите посочват и появата ѝ на събитие, свързано с обявяването на ексклузивен договор с друга мениджърска компания.

Според тях тези действия са засегнали изпълнението на ангажиментите ѝ като носителка на титлата и са навредили на образа на конкурса.

Първият скандал избухва десет дни след финала. На 12 октомври в социалните мрежи започват да се разпространяват снимки, за които се твърди, че показват разговор в частна група на участнички. В съобщенията има пренебрежителни коментари за други претендентки и хора, свързани с конкурса.

Куин Ан се извинява публично на 13 октомври и признава, че част от думите ѝ са били неподходящи. В скандала е замесена и първата подгласничка Трин Ми Ан.

На 25 октомври организаторите обявяват дисциплинарните мерки. Победителката е отстранена за шест месеца от сценични изяви под титлата „Мис Вселена Виетнам“, а подгласничката получава тримесечна санкция. Тогава и двете запазват отличията си.

Преди окончателното решение за отнемане на короната Куин Ан уведомила организаторите, че има нужда от почивка и лечение заради проблеми с психичното здраве. По техни данни тя заявила, че все още не може да подпише предвидения мениджърски договор.

Нейната мениджърска компания SIGNÉ изрази изненада и съжаление от отнемането на титлата и поиска обстоятелствата да бъдат изяснени прозрачно и обективно.

Представителите ѝ оспорват и твърдението за участие в сценична програма на събитие на 17 ноември. По тяхната версия моделката присъствала в рамките на вътрешна корпоративна среща и общуване с партньори. Куин Ан има опит в модните и телевизионните формати. През 2018 г. става подгласничка в „The Face Vietnam“, а през 2021 г. печели азиатското състезание „Supermodel Me“. През 2024 г. завършва като първа подгласничка на „Мис Вселена Виетнам“, преди да се върне и да спечели короната две години по-късно.