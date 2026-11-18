Арнолд Шварценегер и бившата му съпруга Мария Шрайвър продължават да посрещат Коледа заедно, въпреки че са разделени от 2011 г. и официално се разведоха през 2021 г. В ексклузивно интервю за списание "People" 79-годишният актьор и бивш губернатор на Калифорния разкри защо двамата са запазили тази семейна традиция.

„Макар да сме разведени, децата обичат да ни виждат винаги заедно“, споделя звездата от „Терминатор“.

Шварценегер и 71-годишната Мария Шрайвър имат четири деца – Катрин, Кристина, Патрик и Кристофър, които вече са пораснали. Актьорът има и трима внуци от най-голямата си дъщеря Катрин и нейния съпруг, холивудската звезда Крис Прат.

„Няма значение дали си разведен, или не. Ние се събираме. Децата обичат това и затова продължаваме традицията“, казва Шварценегер.

Коледната елха трябва да стига до тавана

Холивудската легенда разказва, че много от празничните обичаи в семейството идват от собственото му детство в Австрия.

Един от най-ярките му спомени е огромната коледна елха, която родителите му украсявали всяка година.

„Имахме елха, която се издигаше от пода чак до тавана. Винаги, винаги докосваше тавана“, спомня си актьорът.

Днес той предава тези традиции на децата и внуците си.

На самата Коледа цялото семейство се събира в дома на Мария Шрайвър.

„Отиваме при Мария и празнуваме с нея. Тя има огромна коледна елха“, разказва Шварценегер.

След болезнения развод двамата запазват приятелството

Арнолд Шварценегер и Мария Шрайвър сключват брак през 1986 г. Съюзът им продължава 25 години, преди през 2011 г. да стане ясно, че актьорът има извънбрачен син от дългогодишната служителка на семейството Милдред Патрисия Баена.

Разкритието предизвиква огромен медиен скандал. Мария подава молба за развод, който е окончателно финализиран през декември 2021 г. Шварценегер има и син Джоузеф Баена, който днес е на 28 години.

Въпреки трудната раздяла бившите съпрузи постепенно успяват да изградят добри отношения.

През 2025 г. самата Мария Шрайвър разказва пред "People", че двамата са постигнали разбирателство.

„Смеем се много на децата си, на внуците си, на самите себе си и се гордеем, че все още разговаряме помежду си“, споделя тя, припомняйки, че се познават от почти половин век.

Терминаторът се превръща в Дядо Коледа

Разкритията на Шварценегер идват покрай новия му коледен филм „The Man with the Bag“, в който той влиза в ролята на самия Дядо Коледа.

Празничната комедия на режисьора Адам Шанкман, в к оято участват още Алън Ричсън и Аквафина, ще има премиера на 2 декември в Prime Video.

Актьорът участва и в специална празнична рекламна кампания на Amazon, наречена „Santa Schwarzenegger“.