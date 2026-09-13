Арнолд Шварценегер стана на 79 и отправи необичайно послание към феновете си
Вместо подаръци екшън легендата поиска само едно – хората да започнат да тренират
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Вместо подаръци екшън легендата поиска само едно – хората да започнат да тренират
Обвинения в сексуален тормоз и разкрития за извънбрачно дете не пречат на политическата му кариера
Продължения доминират сред най-очакваните филми до края на 2019-а
Незаконният син на Арнолд Шварценегер - Джоузеф Баена, трупа все по-голяма популярност, а по всяка вероятност го очаква бурна кариера в киното. Момчет...
Арнолд Шварценегер ще се снима в двете нови продължения на култовия филм "Терминатор". Снимките ще започнат след като излезе на екран петата част от п...
Арнолд Шварценегер разкри подзаглавието на петата серия от поредицата "Терминатор" - то ще бъде Genisys. Новината дойде от профила в "Инстаграм" на 6...
Арнолд Шварценегер зарадва феновете си с новината, че на 14 април започва снимките в "Терминатор 5" с работно заглавие "Генезис". Арни ще е робот анд...