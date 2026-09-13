Всичко за Терминатор

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Терминатора идва през 2015-а

Терминатора идва през 2015-а

Арнолд Шварценегер разкри подзаглавието на петата серия от поредицата "Терминатор" - то ще бъде Genisys. Новината дойде от профила в "Инстаграм" на 6...

08 август | 20:15
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Арни снима "Терминатор 5"

Арни снима "Терминатор 5"

Арнолд Шварценегер зарадва феновете си с новината, че на 14 април започва снимките в "Терминатор 5" с работно заглавие "Генезис". Арни ще е робот анд...

04 март | 20:35
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