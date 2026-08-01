Арнолд Шварценегер стана на 79 и отправи необичайно послание към феновете си

Легендата на Холивуд Арнолд Шварценегер отбеляза своя 79-и рожден ден по най-характерния за него начин – с тренировка във фитнеса и силно послание към милионите си почитатели.

В публикация в Instagram звездата от „Терминатор“ качи снимки, на които тренира в легендарната зала Gold's Gym във Венис, Лос Анджелис.

„Днес ставам на 79 години. Не искам никакви подаръци“, написа Шварценегер.

Вместо това актьорът призова феновете си да започнат да спортуват и обяви специална инициатива чрез своето фитнес приложение Pump Club.

До 9 август новите потребители могат да се възползват от специална оферта – ако изпълнят четири тренировъчни програми, ще получат обратно сумата, платена за годишния абонамент.

„Няма дребен шрифт, няма уловка. Просто се появете, тренирайте и първата година ще ви излезе безплатно“, написа още той.

Шварценегер подчертава, че инициативата се финансира лично от него, а не от инвестиционни фондове.

„Опитвам се да накарам хората да тренират вече шест десетилетия и най-накрая намерих нещо, което работи. Ако успея да мотивирам милиони хора да спортуват цяла година, ще приема загубата“, заяви той.

За Арнолд вече се е превърнало в традиция да отбелязва рождения си ден с тренировка. Миналата година, когато навърши 78 години, той публикува видео, на което кара велосипед като част от празничната си тренировка.

В професионален план Шварценегер продължава да бъде активен. Освен че участва в сериала „FUBAR“ на Netflix, тази година предстои да се появи като Дядо Коледа във филма „The Man with the Bag“, а феновете очакват и дълго обсъжданото продължение „King Conan“.