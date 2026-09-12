Арнолд Шварценегер стана на 79 и отправи необичайно послание към феновете си
Вместо подаръци екшън легендата поиска само едно – хората да започнат да тренират
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Вместо подаръци екшън легендата поиска само едно – хората да започнат да тренират
На 79 години отново снима Конан Варварина
Една от най-големите екшън звезди на Холивуд не е се появявала на големия екран от 2019 г.
Крис Прат обяви, че Арни е много щедър
78-годишният културист и актьор каза, че сега пие по-малко протеинови шейкове, отколкото преди
Враждата на актьорите е култова
Тя възнамерява да се бори за Калифорния догодина
Звездата от "Терминатор" разкри в своя подкаст по-рано тази седмица
Никой никога не би си помислил, че седмицата ми е започнала с операция, каза той
При проверка от полицията
Радост в семейството на Терминатора
Двамата още не са официално двойка
Той го получи на специална церемония
Стартира продажбите си от днес
Разруших семейството си, призна той
Пълното му възстановяване се дължи на позитивния му поглед
В началото на кариерите си актьорите искрено се ненавиждаха
За първи път от 1994 г. насам
Последната му голяма поява беше през 2019-а
Инцидентът е потвърден от трима свидетели