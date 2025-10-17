Вижте най-новата диета на легендарния Арнолд Шварценегер

Арнолд Шварценегер вече не пие протеинови шейкове. На 78 години тренировъчният му режим се състои от овесени ядки, супа и умерена консумация на храни. „Преди например пиех протеинови напитки, но вече не го правя толкова често. Просто мисля, че се храня правилно и по този начин поддържам здравословен начин на живот“, казва Арни пред „Бизнес Инсайдър“.

Шварценегер, който е известен с това, че

намалява консумацията на месо, за да понижи холестерола си, не е стриктен веган.

Той се придържа към растителна диета, която е с приблизително 70% консумирани такива храни. „Това не означава, че напълно съм се отказал от време на време от виенски шницел или пържола“, добавя той.

Всичко това е насочено към защита на тялото и поддържане на способността му да тренира с напредване на възрастта. Той също така признава, че трябва да се „адаптира към контузиите“, натрупани през 60-те години тренировки, и балансираната, полезна за сърцето диета е важна част от неговия режим.

Какво яде Шварценегер през деня?

Закуската е богата на протеини

Той започва деня с лека, богата на протеини закуска - „обикновено овесени ядки или кисело мляко с горски плодове и гранола“. Преди това е казвал, че понякога закусва по-късно, по-близо до брънч (от 11:00 до 16:00 часа). Тази диета се счита за оптимална за нискокалорично, богато на протеини начало на деня. Препоръчителното количество протеин за покачване на сила е 0,75 грама на килограм телесно тегло.

Предвид възрастта и физическата му активност Шварценегер трябва да приема поне 83 грама протеин на ден, според CDC и Световната здравна организация. Една чаша овесени ядки съдържа около 6 грама протеин, а киселото мляко има 17 грама, което ги прави чудесен старт на деня.

Вечерята е лека и полезна за сърцето

В продължение на много години Арни се храни със зеленчукова супа и салата от краставици, добавяйки малко тиквено масло - популярно масло в родната му Австрия. Тези ястия са богати на фибри, а тиквеното масло помага за понижаване на кръвното налягане и подобряване на съдовото здраве.

След тежки дни, още тренировки

Шварценегер признава, че стриктно спазва диетата си само у дома. По време на скорошно пътуване до Германия той не можа да устои на местните ястия. „Можете ли да си представите - ядох виенски шницел и картофена салата“, казва той. В Испания и Италия „преминах от една паста на друга - беше катастрофа за талията“.

Въпреки това, той казва, че всичко е въпрос на баланс. Докато беше на почивка, той прекарваше повече време във фитнеса и караше колело. След завръщането си у дома се прибягна към обичайната си рутина.

