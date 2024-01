Стана ясно коя е най-добрата диета за 2024 година

Познатата на всички средиземноморска диета печели титлата за най-добър цялостен режим за 2024 г. според класацията, обявена от U.S. News & World Report, цитирана от Си Ен Ен. Този тип хранене печели титлата за седма поредна година, отбелязва "Жената днес".

Средиземноморската диета също така се класира на първо място и в категориите най-лесна за спазване диета, най-добър семеен режим, най-добра диета за здравословно хранене и най-добра диета при диабет, проблеми с костите и ставите и здравословно хранене за сърцето, се казва в доклада.

Диетата DASH (диетични подходи за спиране на хипертонията) печели второто място, а диетата MIND (средиземноморско-даш интервенция за невродегенеративно забавяне) заема третото място в списъка с 30 диети. Последната е създадена специално да се бори срещу болестта на Алцхаймер и други мозъчни заболявания.

И трите най-добри режима са на растителна основа, с акцент върху плодовете и зеленчуците, пълнозърнестите храни, боба и семената.

Комисията по награждаването, която е съставена от 43 експерти по хранене, за първи път оценява и веганската диета, която спечели трето място в категорията „Най-добри растителни диети“.

Сред другите новооценени диети за 2024 г. са диетата на Дюкан, тази на Herbalife Nutrition (29 от 30 диети); HMR (Health Management Resources) (21 от 30 диети) и нейната сестринска марка Profile Plan (19 от 30 диети); и диетата Plantstrong (преди Engine 2), която зае 15-о място в категорията за най-добра обща диета.

„Светът на диетите и храненето може да бъде съкрушителен и пълен с дезинформация и неточни здравни твърдения,” казва Шанли Чиен, старши здравният редактор в U.S. News. „Ето защо U.S. News върши важна работа за своите потребители, събирайки информация от национално признати медицински експерти и експерти по хранене, за да определи кои диети се издигат на върха по отношение на пълноценно хранене, лекота на спазване и насърчаване на здравословен начин на живот в дългосрочен план,” добавя Гретел Шуелър, управляващ редактор на здравеопазването в U.S. News & World Report.

Защо е полезна средиземноморсата диета

Според различни проучвания средиземноморската диета може да намали риска от диабет, висок холестерол, деменция, загуба на паметта, депресия и рак на гърдата. Планът за хранене е свързан и с по-здрави кости, по-здраво сърце и по-дълъг живот.

Режимът се състои от прости растителни ястия, като по-голямата част от всяко хранене е съсредоточена върху плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, боб и семена, малко ядки и силен акцент върху зехтина. Мазнини, различни от зехтин, като масло, се консумират рядко, ако изобщо се консумират, а захарта и рафинираните храни са запазени за специални случаи.

Червеното месо се използва пестеливо, обикновено само за овкусяване на ястията. Насърчава се консумацията на здравословна мазна риба, която съдържа омега-3 мастни киселини, а яйцата, млечните продукти и птиците се консумират в много по-малки порции, отколкото при традиционната западна диета.

Промените в начина на живот, които са част от диетата, включват хранене с приятели и семейство, общуване по време на хранене, внимателно ядене на любими храни, както и движение и упражнения.

Последно място в списъка на 30-те най-добри цялостни диети е за диетата със сурова храна, която препоръчва да се яде храна, която не е била “готвена, обработена, топлена в микровълнова, облъчена, генетично модифицирана или изложена на пестициди или хербициди”.

Макар че тези качества на храната могат да изглеждат здравословни, режимът е прекалено рестриктивен от гледна точка на храненето и може да е опасен за някои хора, пише в уебсайта U.S. News & World Report.

Кето диета пък е на 25-о място в общата класация, но заема първото място в категорията за най-добро бързо отслабване. Експертите обаче твърдят, че диетата, която изисква ограничаване на въглехидратите до около 20 на ден, е твърде строга мярка, за да се спазва дълго време. Хората със сърдечни, чернодробни и бъбречни заболявания и някои видове рак не трябва да се подлагат на диетата, се отбелязва още в доклада . Децата, на които лекарят не е казал да отслабнат, бременните и спортистите с висока физическа активност също не трябва да се подлагат на кето диета.

Преглед на изследванията от 2023 г. установи опасения, че оставането на кето диета за повече от две години може да доведе до влошаване на когнитивните способности, хранителни дефицити, камъни в бъбреците, сърдечни заболявания и загуба на мускулна маса.

