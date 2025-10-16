Топ синоптик отсече! Пороите се завръщат, 40 см сняг, а от 26 октомври започва...

Днес валежите по Черноморието постепенно ще спират, следобед ще отсъстват, но за сметка на това в западните райони, особено в планините, ще превали слабо. Ще има увеличение на облачността и това ще бъде първият предшественик на влошаване на времето.

Това каза синоптикът Петър Янков в студиото на "България сутрин".

Той поясни, че в петък облачността ще се увеличава и уплътнява в западните части от страната.

"Ще започнат валежи, главно следобед, в западните райони, като постепенно през нощта срещу събота валежите ще достигат до северните и източните части от нашата страна. Количествата няма да са толкова големи - в рамките от 5 до 10 литра на квадратен метър. След което в събота, въпреки дъждовното време над цялата страна, преди обед ще превалява в източните части, а следобед - в западните", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

От думите му стана ясно, че София ще е една от балканските столици с най-ниски температури.

В неделя в София ще има разкъсана облачност, но денят ще бъде по-подходящ за високопланински туризъм, защото в събота по планините ще има по-силен вятър.

"В неделя свършват, ще вали при нашите южни съседи. Всички наши сънародници, които в неделя ще пътуват и се връщат от тях, ще се движат по влажни настилки. А в Западна Европа сънародниците ни ще усетят влиянието на циклон, който идва от Атлантическото крайбрежие. Той носи силни ветрове и валежи. Във вторник и сряда ще достигне Балканите. В събота и неделя в Гърция ще вали", подчерта синоптикът.

Разкъсването на облачността ще продължи през понеделник и вторник.

"Следващата седмица ни очаква скучно време с есенни мъгли, облаци, които ще се увеличават в следобедните часове. Във вторник започва трайно увеличение на облачността. От сряда до петък у нас се очакват интензивни валежи и отново на изпитание ще бъдат поставени деретата. Трябва да се вземат мерки", апелира Янков.

Мъглите, които ни очакват, ще бъдат краткотрайни, предимно сутрин.ца

"От 26 октомври прогнозата е, че ще започне "циганското лято". Ще има чувствително затопляне, минималните температури до 29 октомври, когато се очаква нова вълна от облаци и валежи, ще са между 4 до 7-8°. А максималните температури в населените места надвишават 20°", добави гостът.

А през уикенда снежната покривка в зимните ни курорти ще се повиши от 3 до 7 см.

"Малко по-голяма е снежната покривка в Стара планина, там над 2000 м ще бъде между 20 и 40 см. Не се очакват проблеми по проходите и пътните настилки", коментира още Петър Янков.

"Авиационните метеоролози не се съобразяват, включително и аз, с аудиторията, пред която говорят. Много често наличието на средно-висока облачност с облачно време за хората е слънчево, обаче за тези, които са във въздуха, тази облачност е много важна", заключи синоптикът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com