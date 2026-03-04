Евакуираните българи от Дубай кацнаха на родна земя

На Летище Варна кацна първият самолет с евакуирани българи от Близкия изток.

Самолетът на "България Еър", с български туристи от Дубай, кацна в 15:32 ч., съобщиха от авиокомпанията. На летището има много близки и приятели на туристите, както и журналисти.

Самолетът излетя тази сутрин в 9:45 ч дубайско време, минавайки по въздушен коридор през южен Оман и Египет. На борда имаше 180 души от района на Варна и Източна България.

Българите, поискали евакуация, ще бъдат превозени със самолети на авиокомпаниите „Гъливеър“, „България Еър“ и на Държавния авиационен оператор.

Самолет е излетял към Оман тази сутрин от летището в София в 8:15 часа, научи NOVA. Информацията беше потвърдена и от властите. В момента той се движи в посока Салала в Оман, като се очаква да пристигне на място в следобедните часове. С него обратно у нас трябва да се върнат 148 българи. На този етап обаче не е ясно кога самолетът ще се върне обратно в България - няма насрочен час за излитане. Очакванията обаче са това да се случи в утрешния ден.

По информация на NOVA, подадена от група от над 80 българи, които чакат в Оман за евакуация, обратният полет ще бъде в четвъртък в 8 сутринта.

Първият полет идва едва на петия ден след началото на конфликта. Причината да се чака досега е търсенето на безопасен коридор.

В съответните страни се изготвят списъци с българските граждани. При готовност за евакуация се търси и въздушен слот и разрешение за полет. Когато има такъв, се преценява какъв самолет да бъде изпратен, а сънародниците ни ще получават информация от консулските служби, като ще бъде организиран и транспорт към съответното летище.

Българи в Оман споделиха, че още от 1 март са в готовност да бъдат евакуирани и чакат информация, намират се в хотела при добри условия.

От Министерството на транспорта и съобщенията посочиха, че ще бъде изпълнен още един полет до летище „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай. Самолетът, който разполага с 326 места, ще превози още днес до София български граждани, заявили предварително желание за завръщане. Списъците се изготвят от Министерството на външните работи.

До Абу Даби пък ще бъде изпълнен полет с правителствения самолет, който е с капацитет 90 места.

От Министерството на транспорта и съобщенията посочват, че остават в постоянна координация с компетентните институции и авиокомпаниите, за да бъде осигурено безопасното и своевременно завръщане на всички български граждани, които желаят да се приберат в страната.

