Кои са обектите у нас, застрашени от войната

Ескалацията на напрежението между САЩ, Израел и Иран постави отново във фокуса въпроса за американските военни съоръжения в България. Причината е предупреждението от Техеран, че страната разполага с възможности да поразява военни цели на САЩ и съюзниците им в Европа.

В България има няколко стратегически военни обекта, използвани съвместно от българските въоръжени сили и американската армия. Сред населените места, свързвани с такива съоръжения, са София, Бургас, Варна, Шумен, Сливен, Граф Игнатиево, Айтос, Безмер, Корен и Крумово, пише "Флагман".

Американското присъствие у нас се регламентира от Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ, подписано през 2006 г. Документът позволява използването на определени български военни обекти за съвместни обучения, логистика и разполагане на техника.

Сред най-известните съоръжения е полигонът „Ново село“, който се използва за обучение на артилерийски и танкови формирования. Той се намира край село Мокрен в община Котел, област Сливен, и редовно приема съвместни учения на сили от НАТО.

Военновъздушната база „Безмер“ служи основно за транспорт на сили и техника, включително за нуждите на обученията на полигона „Ново село“. Подобна функция има и авиобазата „Граф Игнатиево“, която разполага с по-големи възможности и инфраструктура.

Складовата база край Айтос се използва от Българските въоръжени сили и изпълнява поддържащи функции към полигона „Ново село“. В района на Корен се намира и най-големият военен полигон у нас, където също се провеждат обучения на съюзнически сили, включително американски.

Официално американски бази в София, Варна и Бургас няма. В тези градове обаче има стратегически обекти и инфраструктура, които по силата на споразумението могат да бъдат използвани за военни цели при необходимост. Летищата и пристанищата в тези градове се разглеждат като ключови логистични точки.

Летището в Бургас например в момента е в ремонт, но при нормална експлоатация се смята за подходящо място за разполагане и прехвърляне на техника. В последните години подобни функции временно се изпълняват от летище „Васил Левски“ в София.

На фона на ескалацията в Близкия изток и атаките с балистични ракети срещу цели в региона, въпросът за сигурността в България отново се обсъжда активно. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви преди дни, че няма непосредствена заплаха за страната.

По-късно обаче стана ясно, че България е отворила въздушното си пространство за военни полети, свързани с операции към Иран. Това предизвика допълнителни политически реакции и въпроси за ролята на страната в евентуално разширяване на конфликта.

На фона на новото напрежение в Близкия изток дебатът за ролята на България в съюзническите структури и възможните рискове за страната отново излиза на преден план. Как ще се развие ситуацията и дали конфликтът ще се разшири – остава въпрос, на който предстои да се даде отговор.

