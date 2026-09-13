Отровиха застрашени видове лешояди в "Централен Балкан"
Ще бъдат предприети всички възможни действия за установяване на нарушителите
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Ще бъдат предприети всички възможни действия за установяване на нарушителите
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