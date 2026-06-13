Времето през уикенда. Дъжд и сняг, но ето кога отново ще е слънчево
В София минималната температура ще бъде около 9°
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В София минималната температура ще бъде около 9°
Прогнозата на Петър Янков
Ранните прогнози чертаят неустойчиво време
В понеделник ни очакват предимно слънчеви часове
Максималните температури ще са между 14° и 19°
Утре северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен
Температурите ще бъдат между 17 и 21 градуса в неделя
Температурите ще се повишат
В Северна България времето ще е най-бурно
Предупреждение от първа степен
Очаква се усложнение на ситуацията на 3 октомври в определени области в страната
Лятото си отива
През следващото денонощие синоптичната обстановка ще бъде усложнена
Тревожна прогноза за страната
Месечната сума на валежите ще бъде между 30 и 50л./кв.м за по-голямата част от страната
Лятото отстъпва пред есента
Утре облачността ще е разкъсана
Балканите ще бъдат по-защитени от атлантическите бури
Очаква се температурните аномалии да намалеят
Какво се задава?