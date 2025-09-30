Половин България в червено! Синоптиците казаха какво ни чака

Синоптиците от "Метео Балканс" вещаят тревожна прогноза за България.

Ето какво пишат в специализирания сайт за метеорология:

"Интересни прогнози от двата регионални модела. Единият се използва от нас – Meteo Balkans, а другият – от НИМХ. Прогнозата е изключително трудна и сложна, а времето е ограничено!

Всичко зависи от АЦ на север и точната траектория на циклона.

Ако тази прогноза се сбъдне, със сигурност половин България ще бъде в оранжев и червен код за опасно време. Очакват се виелици в планините."

