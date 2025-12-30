До часове става страшно! Минус 20 градуса на тези места у нас

Рязко застудяване се очаква в планинските райони на страната в края на годината. Според метеорологичните прогнози в сутрешните часове на 31 декември и 01 януари 2026 г. температурите в Рила и Пирин ще се понижат до минус 10 – минус 13 градуса, а на по-високите и открити части са възможни и още по-ниски стойности - до минус 15 – минус 20 градуса, съобщават от "Метео Балканс"

Причината за силния студ е нахлуване на много студена въздушна маса от северозапад, съчетано с ясно време и след отслабването на вятъра през нощта, което ще създаде условия за интензивно изстиване на въздуха. Ниските температури се очакват в котловините, високопланинските полета и по билата, особено в ранните сутрешни часове, но там температурите ще са между минус 8 до минус 10 градуса по Целзий. Максималните температури в равнините ще са около и под нулата, а в планините ще са значително под нулата, като максималните едва ще доближат минус 5 градуса по Целзий

Въпреки че валежи не се прогнозират, силният студ ще повиши риска от измръзвания, особено при продължителен престой на открито. Планинските спасители предупреждават туристите да бъдат изключително внимателни, да избягват излизания във високите части без подходяща екипировка и да следят актуалната метеорологична обстановка.

Комбинацията от много ниски температури и остатъчен вятър по билата ще понижава значително усещането за студ, като на места то може да достига стойности под минус 25 градуса, в планините! Това прави условията особено опасни за неподготвени туристи.

Очаква се студеното време да се задържи и през първите дни на новата година, като постепенно ще започне затопляне. До тогава планините ще останат под влияние на истински зимен студ, типичен за най-суровите дни на сезона.

