Нов психар.Наш лекар изуми децата със секс кукла

„Няма смисъл от връзки и брак, жените имат цикъл, трябва да го вадиш, за да не забремененее и си разваляш кефа”, казва докторът

За притеснителното поведение на мъж, който се представя за бургаски лекар и специалист в областта на образната диагностика, ни сигнализира читателка в платформата „Вашият сигнал до Флагман”. Ето какво ни пише Силвана Т.:

„В публичен видеоразговор, който е достъпен в youtube дори и за децата, този мъж се включва пред камера със секс кукла в ръце и дава съвети на младите момчета. Той ги агитира да не се женят, защото куклата е по-добра от жената, понеже няма цикъл и не забременява, не я боли глава, когато искаш секс. Считам, че такива послания са не само непрофесионални, но и са недостойни за човек, който упражнява лекарска професия”.

Видеото се разпространява вече близо месец от канала на стриймър. Нашата проверка на достоверността на кадрите показа, че такъв лекар действително съществува, на 46 години е и се казва д-р Балев. От ръководството на болницата декларираха, че ще вземат мерки.

