Нов психар.Наш лекар изуми децата със секс кукла
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И всичко това се предава по стриймовете
Община Стара Загора активно подкрепя всички инициативи на кампанията „Аз съм Рада“
Идеята е с благотворителна цел на фондацията "Жените на света"
Барби носи и ортопедични обувки за глезените
Куклата Гудол е създадена частично от рециклирана пластмаса
Къщата е снабдена с басейн с пързалка, киносалон, спортно игрище, студио за развлечения, огромна трапезария и дори място за медитация
От представянето си през 1959 до днес са продадени над 1 милиард от култовите играчки
Куклите с техния създател
Уникална по рода си ръчно изработена кукла на Пепеляшка в японски стил беше продадена вчера през търг платформата на Yahoo за 10 500 долара, или 1,3 м...
Куклата вече ще общува пълноценно с децата, ще им дава съвети Най-популярната кукла в света и мечта на милиони момиченца скоро ще получи възможност п...
Париж. Уникална по рода си кукла, създадена от Доменико Долче и Стефано Габана, ще бъде продадена на търг на 24 ноември по време на благотворително съ...
Куклите Барби са обект на обожание на поколения деца, а се радват и на немалко колекционери. Скоро на пазара ще се появи и един нестандартен модел - ф...
Руснаци, гърци и македонци атакуват Рупите за къщата на пророчицата
Дъщерята на Бионсе и Джей Зи се радва на все по-скъпи играчки. Невръстната Блу Айви вероятно е детето с колекцията от най-скъпи кукли и дрънкулки в св...