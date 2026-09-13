Психар се вряза с бясна скорост в пешеходци. Има жертви
Властите разследват причината за инцидента, извършителят е задържан
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Властите разследват причината за инцидента, извършителят е задържан
И всичко това се предава по стриймовете
Бързи действия на полицията
Пореден случай на агресия в обществото.
Психично болен плевенчанин хвърли в ужас жителите на плевенския квартал „Сторгозия" и държа на крак полицията две денонощия. 45-годишният Радослав Н....
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