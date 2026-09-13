Всичко за Психар

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Психар блъсна патрулка

Психар блъсна патрулка

Крадец на коли с психични отклонения подлуди полицията в Плевен. Патрул засякъл в движение "Фолксваген Голф", чийто собственик подал сигнал рано сутри...

16 февруари | 17:54
0 коментара
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Психар стреля по ченгета

Психар стреля по ченгета

София. Млад мъж с психични проблеми е задържан, след като стрелял по полицаи с газов пистолет, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР в Пазарджик. Инци...

17 май | 20:15
0 коментара
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