Психар се вряза с бясна скорост в пешеходци. Има жертви

Тежък инцидент, при който лек автомобил се вряза с висока скорост в пешеходци в централната част на Лайпциг, разтърси града. По първоначални данни трагедията е отнела живота на двама души, а много други са ранени.

Веднага след сблъсъка на мястото са пристигнали около 10 линейки и засилени полицейски патрули. Спасителните служби официално обявиха „масов инцидент с множество пострадали“. Районът на пешеходната зона е напълно отцепен, а магазините в близост са затворили врати по разпореждане на органите на реда.

Жертви и пострадали

Според информация на вестник „Билд“, цитирана от БНР, шофьорът е преминал през тълпата с много висока скорост. Освен двамата загинали, двама души са в критично състояние с тежки наранявания, а няколко други са получили по-леки наранявания и са прегледани на място или транспортирани към болнични заведения.

Задържане на извършителя

Автомобилът и неговият водач са спрени от полицията малко след инцидента. Кметът на Лайпциг потвърди, че извършителят е в ареста и вече няма непосредствена опасност за населението. По информация от разследващите, при задържането си мъжът е проявявал явни признаци на психическа нестабилност.

Версии на разследването

Към момента полицията работи по няколко версии. Все още не е потвърдено дали става въпрос за умишлен атентат, нещастен случай при катастрофа или инцидент, причинен от внезапен здравословен проблем на водача. Разпитите на свидетели и огледите на местопроизшествието продължават.

