Шофьор избяга след тежка катастрофа! Полицията го издирва

Жесток пътен инцидент стана на пътя Казанлък-Стара Загора в района на Италианския мост. Катастрофиралият автомобил е открит на пътното платно, обърнат след силен удар.

По първоначални данни колата е навлязла в насрещното движение, което е довело до инцидента. Основната версия е движение с несъобразена скорост, довела до загуба на контрол.

Шофьорът е напуснал мястото веднага след катастрофата и в момента се издирва от полицията. Органите на реда работят по установяване на самоличността му и изясняване на всички обстоятелства около случилото се. Не е ясно дали водачът е пострадал или е напуснал съзнателно, за да избегне отговорност.

Случаят отново повдига въпроси за безразсъдното шофиране и липсата на контрол по натоварените участъци. Само за последните седмици това е пореден инцидент със съмнения за висока скорост и рисково поведение на пътя. Очаква се разследването да установи дали има и други замесени превозни средства.

Движението в участъка е затруднено, но пътят остава отворен. Трафикът се осъществява с повишено внимание, като полицията призовава водачите да намалят скоростта и да спазват дистанция.

