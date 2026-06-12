Смъртоносна гонка, общинско жилище и мълчание около „Калашниците“

Обвиняем по делото за жестоката катастрофа на „Челопешко шосе“, при която загинаха 4 души, е свързан със семейство, ползвало общинско жилище в район „Кремиковци“. Случаят става още по-тежък на фона на данните, че трагедията е възникнала след гонка на два автомобила, а прокуратурата е повдигнала обвинения за умишлено причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие.

Кметът на район „Кремиковци“ Лилия Донкова заяви пред Нова телевизия, че общината вече е предприемала действия за прекратяване на наемното правоотношение, след като е установено закупено жилище на член от семейството.

Междувременно СДВР се самосезира по изнесени данни за заплахи срещу пострадали, а Чехия проверява как двамата обвиняеми са се сдобили с шофьорски книжки.

Общинско жилище след документи и спор със съда

Лилия Донкова обясни, че първоначалното настаняване в общинското жилище е било законосъобразно. По думите й семейството е подало документи, в които са били декларирани доходи от около 1550 лева и липса на друга собственост. „Те кандидатстват с реални документи и реално по документи те си имат право на общинско жилище“, заяви кметът.

По-късно при ежегодна проверка на наемателите е било установено, че член от семейството е закупил жилище. Това е довело до заповед за прекратяване на наемното правоотношение и освобождаване на общинския дом. „Предприехме необходимите действия, издадохме заповед за прекратяване“, посочи Донкова.

Заповедта обаче е била обжалвана и отменена от съда. Решението е окончателно и без право на ново обжалване. „Съдът се аргументира с член 17 от наредбата, и че ние не сме обследвали частното жилище“, обясни районният кмет и подчерта, че общината няма правомощия да проверява частни имоти.

Тежкият въпрос след катастрофата

След трагедията въпросът за общинското жилище вече звучи много по-остро. Когато човек, обвинен във връзка със смъртта на 4 души на пътя, се оказва свързан със семейство, ползвало общински дом, общественият гняв неизбежно се насочва към системата, която е допуснала това положение да продължи. Още по-силен е упрекът към самия обвиняем - защото зад сухите документи стоят човешки животи, разбити семейства и 17 ранени след катастрофа, която според разследването е започнала като гонка.

Случаят вече не е само административен спор за жилищно настаняване. Той е и морален въпрос за отговорността, когато човек, срещу когото има толкова тежко обвинение, се появява в центъра на поредица от съмнения - за поведение на пътя, за чешка книжка, за възможен натиск върху пострадали и за среда, около която местната власт признава поне един установен проблем.

„Калашниците“ и незаконната беседка

Кметът на „Кремиковци“ коментира и групата, известна с името „Калашниците“. По думите ѝ районната администрация е имала само един конкретно установен проблем, свързан с тях - незаконно строителство на беседка в общински имот. Извършителят обаче не е бил установен.

„Никой от тях не си призна, че я е построил“, заяви Донкова. По отношение на твърдения за организирана дейност или престъпна свързаност тя уточни, че няма преки доказателства и не може да прави категорични изводи. „Аз лично не съм свидетел и не знам дали е така или не“, каза още тя.

Заплахи към пострадали и намеса на СДВР

Донкова заяви, че в районната администрация не е постъпвала информация за страх или заплахи към пострадали при катастрофата на „Челопешко шосе“. Това идва въпреки твърденията на адвокати на потърпевши за възможен натиск.

„На мен лично никой не ми е казал такова нещо, нито е изразявал такива страхове. Ужасът, който са преживели, трудно ще преодолеят към днешна дата“, заяви кметът. Тя уточни, че част от пострадалите са отказвали да говорят с медиите именно заради преживения стрес.

Междувременно Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира по изнесени в ефира на Нова телевизия данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежката катастрофа. Адвокати на потърпевши съобщиха в „Здравей, България“, че близки на обвинените за фаталния инцидент са заплашвали ранени с цел да ги откажат от действията им в търсене на справедливост.

Чешките книжки също влизат в разследването

Двамата мъже, обвинени от прокуратурата в умишлено причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, са притежавали чешки шофьорски книжки. Властите разследват как са се сдобили със свидетелствата за правоуправление.

Има подозрения за търговия със свидетелства за управление на МПС, поради което Чехия също проверява как шофьорите на двете коли са получили книжки. Това допълнително изостря случая, защото трагедията на „Челопешко шосе“ вече поставя въпроси не само за поведението на пътя, но и за контрола върху правото изобщо да се управлява автомобил.

Четири жертви и 17 ранени след гонка

При тежката катастрофа в петък загинаха 4 души - двама индийски граждани, пътували в автобуса, и двама души от автомобилите. Ранени бяха 17 души. Инцидентът е възникнал след гонка на два автомобила на „Челопешко шосе“.

Вследствие на удара единият автомобил се е блъснал в автобус, който се е преобърнал настрани. Другият е връхлетял върху автобусна спирка. Точно тук общественият упрек към обвиняемите е най-силен - защото зад думата „гонка“ вече не стои само безразсъдство, а смърт, ранени хора и семейства, които ще носят последиците цял живот.

Нови мерки за пътна безопасност

След трагедията община „Кремиковци“ е внесла ново предложение за мерки за пътна безопасност. То включва поставяне на камери и изграждане на пътни неравности по ключови участъци в района.

Донкова подчерта, че подобни предложения са били отхвърляни неколкократно, но според нея са необходими. „Трябва да ограничим скоростта, а това става само с такива съоръжения“, заяви тя. След 4 жертви този аргумент вече звучи не като административна идея, а като закъснял опит да се спре следващата трагедия.

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