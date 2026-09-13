Закопчаха втори виновен за незаконния "Баба Алино"
Обвиняемият е 70-годишен мъж, бивш служител на район „Приморски“ към община Варна
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Обвиняемият е 70-годишен мъж, бивш служител на район „Приморски“ към община Варна
Предвижданото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода
Кметът на „Кремиковци“ заяви, че няма доказателства за организирана група, но призна за незаконна беседка в общински имот
Съдът е върнал Васил Филипов в общинско жилище, след като кметицата се усъмнила в правото му да го ползва
Адвокатите на подсъдимия оспорват експертизи и твърдят за предубеден съдебен състав
Искат справедливо наказание за виновника за трагедията
Адвокатите на Георгиев потвърдиха, че на днешното заседание отново ще поискат освобождаването му от ареста с по-лека мярка
Кога ще бъде първият му разпит
В съда стана ясно, че той е с влошено здраве и за последните месеци е отслабнал с 20 кг
Майката на убития Димитър Малинов поиска делото да бъде върнато и да бъдат повдигнати нови обвинения
Разпитан е по три афери за парите на Кърджали
Р.Б. е обявен за международно издирване въз основа на издадена Европейска заповед за арест
Мъжът е задържан
Извършителят напусна с лек автомобил местопрестъплението и се укри, но бе заловен
Единственото процесуално качество на Васил Божков е на обвиняем
За първи път се доказва немарливо отношение на командването
Обвиняем за измами с ДДС ли е новият шеф на Фонд "Земеделие", пита партията на Борисов
Полицията погна психиатъра на звездата
Това ще стане, когато здравословното му състояние го позволи
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем и задържа Любомир Данчев за умишлен палеж на бивши тютюневи складове в град Пловдив. Това съобщиха...