Напрежението по делото „Дебора“ ескалира с нови обвинения

Пловдивският районен съд трябва да даде ход на поредно заседание по делото „Дебора“, което остава едно от най-чувствителните и следени съдебни производства в страната. В рамките на днешния ден продължават разпитите на свидетели, започнали още в края на март и отложени заради процедурни причини.

Делото се разглежда при закрити врати заради чувствителния характер на доказателствата. Очакванията са днешното заседание да внесе яснота по част от ключовите факти.

На предходното заседание защитата на подсъдимия Георги Георгиев излезе с остри твърдения, че експертните заключения по случая са претърпели сериозна промяна през последните две години. Според адвокатите първоначалните изводи за липса на изпитан страх от страна на пострадалата са били ревизирани, като това е станало въз основа на събраните доказателства, включително показанията на Дебора Михайлова и видеоматериали с интимно съдържание.

Тези материали са една от причините делото да се гледа при закрити врати, за да се предотврати разпространяването на лични данни. Пострадалата е конституирана като частен обвинител и участва активно в процеса.

Защитата постави под въпрос и безпристрастността на съдебния състав, като заяви, че той е „предубеден“ и дори „длъжник“ на подсъдимия. Повод за тези твърдения е предишно решение, при което съдът е осъден за бавно правосъдие и трябва да изплати обезщетение от 500 евро на Георги Георгиев.

Подсъдимият е изправен пред тежки обвинения, свързани с нанасяне на рани с макетен нож, остригване на косата на пострадалата, причиняване на средна телесна повреда и отправяне на заплахи за убийство. Случаят датира от лятото на 2023 г. и предизвика силен обществен отзвук, включително протести и шествия срещу домашното насилие в цялата страна.

Процесът беше преместен от Стара Загора в Пловдив именно заради обществения интерес и необходимостта от гарантиране на нормалното му протичане. Делото продължава да бъде следено с високо внимание, а развитието му се възприема като тест за ефективността на съдебната система в подобни случаи.

